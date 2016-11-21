Дженнифер Лопес призналась, что они с Дрейком работают вместе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нет-нет, бурного романа Дженнифер Лопес и Дрейка никто не отменял: пара действительно влюбленна друг в друга и проводит вместе все свободные минуты.

Но, помимо романтики, их связывает еще и работа: как и ожидалось, Джей Ло и рэпер работают над совместным треком, о чем сообщила сама певица.

«Да, мы сделали песню вместе, — призналась Лопес.— Но не знаю, сделаем ли еще». Интересно теперь, почему Дженнифер сомневается в продолжении сотрудничества. Боится испортить отношения?

А между тем, отношения 47-летней Джей Ло и 30-летнего Дрейка становятся серьезнее с каждым днем: недавно певица познакомила рэпера со своими детьми от первого брака с Марком Энтони. Малыши пришли в восторг от Дрейка, а, значит, что для Джей Ло больше нет никаких преград.

Джерело: graziamagazine.ru