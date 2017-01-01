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    Шоу-біз

    Дженнифер Лопес вышла в свет в серьгах за 25 долларов

    • Сьогодні, 14:15
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    Когда мы говорим о Дженнифер Лопес, то первым делом вспоминаем не ее хиты, а ее неповторимый стиль, которому она не изменяет годами — высокие каблуки, мини и, конечно же, побольше бриллиантов.

     Да причем таких, чтобы ослепило всех вокруг, и лучше, чтобы не только на украшениях, но и на одежде.

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    Однако все меняется: недавно певица перешла на бижутерию. Джей Ло поделилась снимком, где позирует в блестящем длинном платье и босоножках (тут она себе верна), а вот в ушах певицы красовались серьги всего за 25 долларов.

    Поначалу, конечно, все удивились: неужели новый роман настолько сильно повлиял на Джей Ло, что она сменила имидж и перестала тратить баснословные деньги на ювелирные украшения?

    Реальность оказалась намного проще: Дженнифер просто стала лицом марки бижутерии и примерила серьги ради рекламной кампании. Хотя кто знает, какой там контракт? Может, ей будет положено носить их украшения постоянно?

    Джерело: graziamagazine.ru

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