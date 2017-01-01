Дженнифер Лопес вышла в свет в серьгах за 25 долларов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда мы говорим о Дженнифер Лопес, то первым делом вспоминаем не ее хиты, а ее неповторимый стиль, которому она не изменяет годами — высокие каблуки, мини и, конечно же, побольше бриллиантов.

Да причем таких, чтобы ослепило всех вокруг, и лучше, чтобы не только на украшениях, но и на одежде.

Однако все меняется: недавно певица перешла на бижутерию. Джей Ло поделилась снимком, где позирует в блестящем длинном платье и босоножках (тут она себе верна), а вот в ушах певицы красовались серьги всего за 25 долларов.

Поначалу, конечно, все удивились: неужели новый роман настолько сильно повлиял на Джей Ло, что она сменила имидж и перестала тратить баснословные деньги на ювелирные украшения?

Реальность оказалась намного проще: Дженнифер просто стала лицом марки бижутерии и примерила серьги ради рекламной кампании. Хотя кто знает, какой там контракт? Может, ей будет положено носить их украшения постоянно?

Джерело: graziamagazine.ru