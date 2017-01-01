Дженнифер Лоуренс станцевала стриптиз в ночном клубе

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Дженнифер Лоуренс

В сети появилось скандальное видео, в котором звезда «Голодных игр», 26-летняя Дженнифер Лоуренс, зажигает на танцполе: актриса крутится у шеста в одном из ночных клубов Вены

В столице Австрии молодая актриса задействована в съемках нового проекта, а в ту ночь девушка отмечала день рождения своей близкой подруги.

«Послушайте, никто не хочет, чтобы видео, где он танцует на шесте, было в Интернете. Это был день рождения одного моего близкого друга, и я сделала все, чтобы в ту минуту было весело. Я не собираюсь извиняться, у меня был взрыв той ночью» - прокомментировала видео, спустя некоторое время, Джениффер Лоуренс в своем аккаунте.

На видео можно рассмотреть, что актриса находилась в отличном расположении духа, несмотря на то, что несколько раз падала с пилона. Сама Лоуренс считает свой танец довольно милым. Также девушка обратила внимание комментаторов на тот факт, что она танцевала не в нижнем белье, а в черном топе от Alexander Wang.