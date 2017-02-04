Джери Холлиуэл поделилась первым трогательным фото новорожденного сына
- Сьогодні, 15:30
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Две недели назад экс-солистка группы Spice Girls Джери Холлиуэл стала мамой: она подарила своему супругу сына, которого назвали Монтагью Джордж Гектор.
Британская певица поделилась в Instagram первым снимком новорожденного: на фото она запечатлена вместе с сыном и мужем.
Малыш стал первым совместным ребенком для пары, но оба они уже воспитывают детей от предыдущих союзов. У Джери есть 10-летняя дочь Блюбелл, а у ее мужа подрастает 3-летняя Оливия.
Джерело: graziamagazine.ru