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    Джери Холлиуэл поделилась первым трогательным фото новорожденного сына

    • Сьогодні, 15:30
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    Две недели назад экс-солистка группы Spice Girls Джери Холлиуэл стала мамой: она подарила своему супругу сына, которого назвали Монтагью Джордж Гектор.

    Британская певица поделилась в Instagram первым снимком новорожденного: на фото она запечатлена вместе с сыном и мужем.

    Monty is two weeks old today x

    Фото опубликовано Geri Horner (@therealgerihalliwell)

    Малыш стал первым совместным ребенком для пары, но оба они уже воспитывают детей от предыдущих союзов. У Джери есть 10-летняя дочь Блюбелл, а у ее мужа подрастает 3-летняя Оливия.

    Джерело: graziamagazine.ru
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