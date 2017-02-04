Джери Холлиуэл поделилась первым трогательным фото новорожденного сына



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Две недели назад экс-солистка группы Spice Girls Джери Холлиуэл стала мамой: она подарила своему супругу сына, которого назвали Монтагью Джордж Гектор.

Британская певица поделилась в Instagram первым снимком новорожденного: на фото она запечатлена вместе с сыном и мужем.

Monty is two weeks old today x Фото опубликовано Geri Horner (@therealgerihalliwell) Фев 4 2017 в 2:36 PST