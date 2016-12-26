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    Джери Холлиуэлл призналась, что долгое время жила с Джорджем Майклом

    • Сьогодні, 11:36
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    44-летняя Джери Холлиуэлл дала откровенное интервью, рассказав об отношениях с Джорджем Майклом.

    Долгие годы они были близкими друзьями и неожиданный уход Джорджа из жизни в декабре прошлого года стал настоящим шоком для певицы.

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    Тогда Джери находилась на последнем месяце беременности: 21 января она стала мамой и назвала сына в память о погибшем артисте — Монтагю Джордж. Артистка призналась, что именно настоящие друзья всегда откровенно скажут, когда все получилось хорошо, а когда что-то пошло не так.

    Певица призналась, что после ухода из Spice Girls Джордж поддерживал ее, а также приютил ее с дочерью Блюбелл, когда они остались в одиночестве. Музыкант и поддержал ее материально в тяжелое время, подарил Джери машину и предложил пожить у него столько, сколько ей понадобится.

    Сам Джордж Майкл в многочисленных интервью признавался, что очень тепло относится к певице и ее дочери. Инсайдеры даже утверждают, что музыкант оставил часть состояния 11-летней дочери Джери.

    Джерело: graziamagazine.ru

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