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    Шоу-біз

    Джессика Альба занялась созданием дизайна джинсовых вещей

    • Вчора, 14:35
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    Джессика Альба сотрудничает с одним из самых актуальных деним-брендов США, лос-анджелесским DL1961.

    Актриса разработала для марки капсульную коллекцию, в которую вошли 7 моделей джинсов: скинни, свободные скинни, клеш, комбинезон, кожаные легинсы и другие. 35-летняя Джессика сама же стала лицом коллекции: она сфотографировалась в джинсах собственного дизайна в черно-белом стиле на улицах города.

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.
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