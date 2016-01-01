Джессика Альба занялась созданием дизайна джинсовых вещей
- Вчора, 14:35
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Розсилка
Джессика Альба сотрудничает с одним из самых актуальных деним-брендов США, лос-анджелесским DL1961.
Актриса разработала для марки капсульную коллекцию, в которую вошли 7 моделей джинсов: скинни, свободные скинни, клеш, комбинезон, кожаные легинсы и другие. 35-летняя Джессика сама же стала лицом коллекции: она сфотографировалась в джинсах собственного дизайна в черно-белом стиле на улицах города.
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