Джессика Бил призналась, что не хочет, чтобы ее сын пошел по стопам Джастина Тимберлейка

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В недавнем интервью 35-летняя актриса Джессика Бил рассказала, что не хочет, чтобы ее сын шел по стопам отца. По словам актрисы, недавно их общий с Джастином Тимберлейком сын Сайлас выразил желание стать музыкантом, однако она надеется, что сын выберет другой путь.

«Я бы хотела, чтобы наш ребенок унаследовал от Джастина его обаяние или чувство юмора.

Вообще, есть много вещей, которые я бы хотела, чтобы передались Сайласу от Джастина. Но есть кое-что, что я своему сыне не желаю. Я действительно не хочу, чтобы он стал музыкантом» , — откровенно рассказала Бил.

«Я наблюдаю, через что Джастину приходится проходить. Он уже на вершине. У него есть возможность работать с любым продюсером, любая его песня окажется на радио. Это все потому что он делает отличную музыку, потому что он гастролирует — со стороны это все выглядит очень легко и непринужденно. Но для этого он работал очень много лет! У меня уже сложился образ вечно «борющегося» музыканта, если Сайлас выберет для себя этот путь… Я просто хочу, чтобы он стал доктором, инженером или кем-то в этом духе».

Кроме того, Бил смотрит на ситуацию с позиции человека, живущего с музыкантом и понимающего, что время, которое певец может посвещать семье без ущерба для карьеры — крайне ограничено. «Джастин не может проводить столько же времени с ребенком, сколько и я, но когда настает его черед побыть «мистером мамочкой», я думаю, что для него это настоящее удовольствие»., — делится Джессика.

Джерело: graziamagazine.ru