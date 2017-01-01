Джессика Честейн раскритиковала Каннский фестиваль за сексизм
- Сьогодні, 10:49
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После завершения юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля Джессика Честейн, которая в этом году стала членом жюри конкурса, подняла весьма актуальную проблему.
Она раскритиковала организаторов фестиваля за сексизм и дискриминацию женщин в мире кино.
По ее словам, просмотрев 20 картин, участвовавших в конкурсной программе, она отчетливо поняла, как сегодня общество видит образ женщины в мире.
«Я была неприятно удивлена образами женщин на экране», — заявила актриса на пресс-конференции. Уточнять, что именно ей не понравилось в героинях фильмов, она не стала. Однако позже Джессика добавила, что было бы замечательно, если бы организаторы фестиваля начали включать в конкурсную программу больше картин, созданных режиссерами женского пола.
Честейн отметила, что София Коппола, получившая в этом году награду в номинации «Лучший режиссер» стала всего лишь второй женщиной, удостоившейся этого приза за 70-летнюю историю фестиваля.
Джерело: graziamagazine.ru