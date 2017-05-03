Джейми Дорнан и Дакота Джонсон «поженились» в новом трейлере фильма «Пятьдесят оттенков свободы»
- Сьогодні, 10:23
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Розсилка
Мировая премьера фильма состоится 9 февраля 2018 года
Поклонники знаменитого бестселлера «Пятьдесят оттенков серого» (Fifty Shades of Grey), написанного Э. Л. Джеймс, могут ликовать: в сети появился трейлер к третьей части экранизации эротической истории.
И хотя тизер проекта «Пятьдесят оттенков свободы» (Firty Shades Freed) пока недоступен в большинстве стран,по интернету все равно успели расползтись скриншоты из проморолика. Так, у нас появилась возможность взглянуть на то, что же уготовили создатели франшизы на этот раз. Судя по всему, режиссер Джеймс Фоули и команда продюсеров фильма постарались «выжать» из ленты все самое авантюрное, приключенческое, романтическое и, конечно, драматическое.
Многообещающее название ленты дополняется острым сюжетом, где в центре картины — «опасная» семейная жизнь Анастейши Стил (Дакота Джансон) и Кристиана Грея (Джейми Дорнан). Сразу бросаются в глаза кадры со свадьбы главных героев и из медового месяца новоиспеченных супругов.
Мировая премьера фильма состоится 9 февраля 2018 года.