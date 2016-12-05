Джеймса Кэмерона обвинили в плагиате «Титаника»

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Кадр из кинофильма «Титаник»

Культовый фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» вышел более двадцати лет назад, собрал целый ворох «Оскаров» и подарил мировую славу Кейт Уинслет и Лео ДиКаприо, однако у него по-прежнему находятся недоброжелатели.

На днях житель Флориды подал в суд на Кэмерона за плагиат.

Яхтсмен Стивен Каммингс обвинил режиссера в том, что тот украл образ главного героя и его историю, списав их с жизни предков Каммингса. Он считает, что Кэмерон узнал историю его предков случайно в 1988 году. Родственники яхтсмена оказались на борту настоящего «Титаника», и женщине удалось спасти, в то время как ее муж погиб. Истец считает, что режиссер фильма вдохновился этой историей, и теперь он требует 300 миллионов долларов и авторские отчисления с прибыли фильма. Напомним, что «Титаник» до сих пор считается одной из самых прибыльных картин в мире, кассовые сборы которой перевалили за 2 млрд долларов. Джеймс Кэмерон пока никак не отреагировал на это заявление, но это не первый иск, который пытаются предъявить режиссеру, снявшему столь успешный фильм.





Джерело: popcornnews