Джиджи Хадид снялась для обложки первого номера арабской версии Vogue

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Vogue Arabia — 22-я международная версия издания.

В воскресенье, 5 марта, в продажу поступит первый печатный номер арабской версии журнала Vogue, пишет BBC.

Героиней кавера стала 21-летняя американская модель Джиджи Хадид. Съемку проводили голландские фотографы Инез ван Ламсверде и Винуд Матадин, более известные как дуэт Inez & Vinoodh.

«Я наполовину палестинка, и поэтому стать первой, кто появится на обложке Vogue Arabia, — для меня это все, — говорит девушка. — Думаю, самое прекрасное в запуске нового Vogue — возможность рассказывать о культуре разных стран всему миру».

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Главным редактором издания, которое будет распространяться в странах Ближнего Востока, в том числе в Катаре, Бахрейне, Омане и ОАЭ, стала саудовская принцесса Дина Альджухани Абдулазиз. По ее словам, представления об этом регионе часто оказывается искаженными, и Vogue Arabia попытается с пониманием представлять эту часть мира.

«Джиджи Хадид — идеальный пример модели, которая определяет завтрашний день для нового поколения, — отмечает редактор. — В одной этой фотографии, ставшей обложкой нашего номера, она сообщила о Ближнем Востоке больше, чем если бы потратила на это тысячу слов. Мы очень долго ждали возможности заявить о себе».

Джерело: Bird In Flight