Джиджи Хадид всех обманула: модель показала фото короткой стрижки

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В комментариях к снимку мнение поклонников относительно нового образа красотки разделилось

Известная американская модель Джиджи Хадид удивила поклонников, разместив новое фото в своем Instagram, на котором изображена с ультракороткой стрижкой.

21-летняя звезда модельной индустрии опубликовала свежее фото, на котором позирует в банном халате белого цвета с модной короткой стрижкой и новым сияющим платиновым оттенком волос.

В комментариях к снимку мнение поклонников относительно нового образа красотки разделилось – некоторые вовсю расхваливали ее новую стрижку и цвет волос, в то время, как другие утверждали, что короткие волосы Джиджи вовсе не к лицу.

Пока весь мир облетала новость о новой ультракороткой стрижке одной из самых популярных моделей в мире, а глянцевые издания наперебой публиковали материалы о кардинальных изменениях в образе Хадид, она поспешила сообщить в сети о том, что всего лишь разыграла поклонников в честь Дня шуток 1 апреля.

Джиджи призналась, что пока не решилась на короткую стрижку, однако ажиотаж вокруг ее нового образа, возможно, вдохновит ее на перемены во внешности. А пока – повода для беспокойства нет, волосы на месте!