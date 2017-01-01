Джиджи Хадид вышла на улицу в пижаме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джиджи Хадид буквально прописалась на главных страницах не только американских, но и мировых таблоидов: в последние дни только и разговоров, что о стиле звезды.

Вчера, к примеру, 21-летнюю топ-модель сфотографировали в сером кашемировом костюме за 4 000 долларов, а сегодня — в бело-зеленом пижамном, когда она выходила из своих апартаментов в Нью-Йорке.

К пижаме Джиджи подобрала белые босоножки с перемычкой на тонком каблуке, а также круглые очки в тонкой оправе. На кармане верхней части костюма зоркие наблюдатели заметят вышитую надпись Gigi.

Несмотря на то, что пижамный комплект очень свободный, стройную фигуру Джиджи за ним все равно прекрасно видно. Стоит сказать, фигура у нее действительно потрясающая: по словам Джиджи, она любит проводить долгие часы в зале, совершенствуя свои формы.









Джерело: Spletnik