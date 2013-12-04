Джигурда жив и здоров: актер нашелся и сделал заявление

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Джигурда с паспортом так называемой ДНР

Скандальный актер опровергает информацию о том, что покинул «ДНР» из-за народной ненависти к нему

Скандальный украинский актер Никита Джигурда возмутился заявлениям российских СМИ в адрес его персоны.

55-летний артист опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором обвинил издание «Московский комсомолец» во лжи.

Джигурду разозлил материал сайта о том, что он якобы находится в депрессии, переживая развод с супругой Мариной Анисиной. Также ему не пришлась по вкусу статья о том, что он покинул «ДНР» из-за народной ненависти к нему.

«Статья в МК — «Лучше бы я умер» — сплошная ложь! Во первых — я бессмертный, во вторых — я счастлив, в третьих — прекратите пи*деж!», — высказался Никита, сопроводив свой пост фото, на котором он позирует в величественной позе.

Напомним, ранее сообщалось, что Никита Джигурда пропустил судебное заседание по поводу развода с фигуристкой Мариной Анисиной. Джигурда несколько дней не выходил ни с кем на связь.