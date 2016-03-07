Джиллиан Андерсон перевоплотилась в Дэвида Боуи для сериала «Американские боги»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Недавно в эфире стартовал сериал «Американские боги», снятый по бестселлеру Нила Геймана.

Одну из ролей исполняет Джиллиан Андерсон, которая по сюжету может перевоплощаться в различных знаменитых персон. В одной из серий Джиллиан предстанет в образе легендарного Дэвида Боуи.

Помимо Боуи, Джиллиан в роли Медии примерит на себя роли Мэрилин Монро и Джуди Гарленд, которые давно считаются иконами американской кинокультуры. Сериал «Американские боги» выходит в эфир с 30 апреля 2017 года. На днях стало известно, что он был продлен на второй сезон. Помимо Андерсон, в сериале снимаются Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Иэн МакШейн и Криспин Гловер. Изначально сериал должен был выходить на телеканале HBO, а сценарий к нему писал сам Нил Гейман, однако по неизвестным причинам производством занялся телеканал Starz, а сценаристами выступили Брайан Фуллер («Ганнибал») и Майкл Грин («Секс в большом городе», «Тайны Смолвиля»).









Джерело: popcornnews