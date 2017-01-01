Джима Керри обвинили в причастности к смерти его бывшей девушки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стало известно, что скоро Джим Керри предстанет перед судом по делу из-за возможной причастности к смерти его погибшей девушки Катрионы Уайт.

Привлечь актера к ответу перед судом Лос-Анджелеса потребовали мать и бывший муж умершей.

55-летнего Керри обвиняют в том, что наркотики и снотворное, которые стали причиной смерти 28-летней визажистки, дал именно он. Адвокат подсудимого сообщил, что Керри очень тяжело переживает это обвинение, и процесс будет для него тяжелым, потому что актер очень любил Катриону. В данный момент актер и его защита отрицают все обвинения.

Напомним, что Катриона Уайт была найдена 28 сентября 2015 года в своем доме через четыре дня после наступления смерти. Это произошло сразу после того, как Уайт и Керри расстались. В доме девушки были найдены рецептурные препараты, выписанные на имя неизвестного человека. Сейчас обвинение настаивает на том, что наркотики под вымышленным именем приобрел именно Джим.

Джерело: graziamagazine.ru