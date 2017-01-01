Джимми Киммел назначен ведущим «Оскара» второй год подряд
- Сьогодні, 11:39
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Американский телеведущий и комик Джимми Киммел во второй раз назначен ведущим церемонии вручения премии «Оскара».
Мероприятие станет юбилейным, 90-м по счету, и состоится 4 марта 2018 года.
«Назначение ведущим «Оскара» - высшая точка в моей карьере, и я благодарен Шерил Бун Айзекс (Ред. - президенту Американской академии киноискусств), Дон Хадсон (Ред. - исполнительному директору) и всей Академии за то, что попросили меня вернуться к работе с двумя моими любимыми людьми - Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд (Ред. - режиссеры и продюсеры церемонии)»,- заявил Киммел, вспомнив об инциденте во время 89-й церемонии вручения премии «Оскар», когда Уоррен Битти и Фэй Данауэй из-за неправильно выданного конверта назвали «Лучшим фильмом» «Ла-Ла Ленд» вместо победившего в этой категории «Лунного света»:
«Если вы думаете, что мы испортили концовку в этом году, то подождите, пока не увидите, что мы запланировали для 90-й юбилейной церемонии!»
Джерело: Hello!