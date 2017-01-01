Джимми Киммел назначен ведущим «Оскара» второй год подряд

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Американский телеведущий и комик Джимми Киммел во второй раз назначен ведущим церемонии вручения премии «Оскара».

Мероприятие станет юбилейным, 90-м по счету, и состоится 4 марта 2018 года.

«Назначение ведущим «Оскара» - высшая точка в моей карьере, и я благодарен Шерил Бун Айзекс (Ред. - президенту Американской академии киноискусств), Дон Хадсон (Ред. - исполнительному директору) и всей Академии за то, что попросили меня вернуться к работе с двумя моими любимыми людьми - Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд (Ред. - режиссеры и продюсеры церемонии)», - заявил Киммел, вспомнив об инциденте во время 89-й церемонии вручения премии «Оскар», когда Уоррен Битти и Фэй Данауэй из-за неправильно выданного конверта назвали «Лучшим фильмом» «Ла-Ла Ленд» вместо победившего в этой категории «Лунного света»:

«Если вы думаете, что мы испортили концовку в этом году, то подождите, пока не увидите, что мы запланировали для 90-й юбилейной церемонии!»

Джерело: Hello!