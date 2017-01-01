Джонни Депп распродает недвижимость



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Финансовый кризис, обрушившийся на Джонни Деппа после развода с Эмбер Херд, дает о себе знать.

Судя по всему, в жизни актера настали тяжелые времена — ведь о его транжирстве уже неоднократно сообщалось в СМИ. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Джонни Депп решил распрощаться с элитной недвижимостью и выставил на продажу сразу пять пентхаусов.

Один из них уже нашел своего покупателя, который заплатил за него 2, 5 миллиона долларов. Как оказалось, Джонни изначально хотел продать сразу все пять пентхаусов за 12,78 миллионов долларов. Однако столь крупного инвестора не нашлось и Деппу пришлось согласиться на более мелкие сделки. По сообщениям СМИ, актер приобрел эти апартаменты в период с 2007 по 2008 года у застройщика всего за 7,2 миллиона долларов.

Джерело: graziamagazine.ru