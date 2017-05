Джонни Депп снова ходит на свидания

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джонни Депп

В СМИ пишут о том, что актер почти пришел в норму и выглядит счастливым

Жизнь Джонни Деппа после скандального развода с Эмбер Херд и судебного разбирательства с финансовыми менеджерами возвращается в нормальное русло. Западные СМИ сообщают, что 53-летний актер чувствует себя намного лучше и выглядит счастливым.

«Он серьезно относится к работе и кажется здоровым. Джонни общается со своими детьми, а также немного времени посвящает свиданиям. Сейчас он более собран и счастлив»,– рассказал журналистам инсайдер.

Напомним, в мае прошлого года Херд подала на развод с Деппом после 15 месяцев брака и обвинила актера в домашнем насилии. Бракоразводный процесс знаменитостей завершился в начале текущего года.

Хорошее расположение духа Джонни заметили и фанаты на премьере фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) – актер принимает активное участие в поддержке новой картины.



Джерело: Spletnik