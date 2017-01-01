Джонни Депп стал банкротом из-за родной сестры

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Судебные тяжбы Джонии Деппа с менеджерами компании The Management Group длятся уже полгода, и пока не одна из сторон не готова пойти на уступки, обвиняя друг друга в денежной растрате.

Одна из бывших менеджеров рассказала, что в банкротстве актер может смело винить свою сестру Элизу Кристи Дембровски.

Как сообщила экс-менеджер TMG Жанин Рейберн, компания позволяла сестре Деппа использовать его средства для личных нужд, таких как свадьба или отпуска. Когда же ее просили отчитаться о потраченных деньгах, она грубо отвечала менеджерам актера: «Он мой брат, Его деньги – это и мои деньги тоже». Дембровски много лет назад свела своего брата с менеджерами из TMG, поэтому Джонни доверял своей сестре. «Я не верю, что он знал об истинном положении вещей, - говорит Рейберн. – Ему никогда не отправлялись подробные отчеты о ее тратах». Несмотря на такое смелое заявление, нынешнее руководство компании несогласно с бывшим работником. Они говорят, что Депп не слушал никаких предостережений и нецензурно отвечал на любые просьбы тратить меньше денег.

Джерело: popcornnews