Джонни Депп удивил посетителей Диснейленда своим появлением

Артист предстал в своем самом известном образе

Популярный актер Джонни Депп за месяц до выхода пятой части «Пиратов Карибского моря» неожиданно посетил калифорнийский Диснейленд.

Таким поступком звезда произвел настоящий фурор среди его посетителей.

Видеофрагмент с артистом появился в Сети. По данным СМИ, команда, которая работает над фильмом, решила вернуться в «место, где все началось». Именно с аттракциона в популярном парке развлечений возникла идея создания киносаги о самом популярном пирате, пишет Deadline.

Saw Johnny Depp As Captain Jack Sparrow At Disneyland At The Pirates Ride A Dream Come True! #JackSparrow #PiratesoftheCaribbean #LifeMade pic.twitter.com/woGy6SQ4OQ