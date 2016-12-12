Джонни Депп удивил посетителей Диснейленда своим появлением

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Джонни Депп

Артист предстал в своем самом известном образе

Популярный актер Джонни Депп за месяц до выхода пятой части «Пиратов Карибского моря» неожиданно посетил калифорнийский Диснейленд.

Таким поступком звезда произвел настоящий фурор среди его посетителей.

Видеофрагмент с артистом появился в Сети. По данным СМИ, команда, которая работает над фильмом, решила вернуться в «место, где все началось». Именно с аттракциона в популярном парке развлечений возникла идея создания киносаги о самом популярном пирате, пишет Deadline.

Entraron en 'Piratas del Caribe' en Disneyland y se encontraron con Johnny Depp https://t.co/2c1h4B59NO pic.twitter.com/lsrTtkFlTq — 20minutos.es (@20m) 27 апреля 2017 г.

К слову, Джек Воробей – персонаж, созданный сценаристами Тедом Элиотом и Терри Россио, которого воплотил в жизнь Джонни Депп.

Капитан предполагался в фильме как второстепенный персонаж, но стал главным протагонистом «Пиратов Карибского моря».

Напомним, в феврале в Интернете обнародовали трейлер фантастического приключенческого фильма «Пираты Карибского моря-5». Полную версию ленты фанаты увидят уже в конце мая.