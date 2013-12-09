Джордж и Амаль Клуни готовятся к рождению двойни

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Неожиданные новости от голливудской пары

Мы уже начали оплакивать грядущий развод Джорджа и Амаль Клуни, а, оказывается, звезды не только не собираются разводиться, так еще и готовятся впервые стать родителями.

По информации ряда западных СМИ пара ждет двойню уже в марте этого года. Столь чудесную новость подтвердил ливанский друг семьи, а подливает масла в огонь еще тот факт, что Амаль не появлялась на публике с ноября прошлого года (тогда адвокат выступила с речью в ходе 17-й ежегодной конференции для женщин в Техасе). Что ж, теперь ждем официальных заявлений либо от самой голливудской четы, либо хотя бы от их представителей: в начале прошлого года уже ходили слухи о беременности Амаль, однако ее агент сразу же опроверг новость.

Напомним, 55-летний Джордж и 38-летняя Амаль Клуни познакомились в 2014 году, и 27 сентября того же года поженились в Венеции. Новость об их помолвке наделала немало шума, ведь давно известно, что Клуни — завидный холостяк, а в далеком 1992 году после развода с первой женой Талией Бэлсам актер пообещал больше никогда не жениться. Никогда не говори «никогда».

Джерело: graziamagazine.ru