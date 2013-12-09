Джордж и Амаль Клуни выбирают крестных для будущих детей

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Еще совсем недавно в СМИ появилась информация, что 55-летний американский актер, кинорежиссер и продюсер Джордж Клуни и его супруга, адвокат Амаль в скором времени станут родителями.

Пара ожидает двойню - мальчика и девочку, и будущие счастливые родители уже встали перед выбором не только имен первенцев, но и в выборе крестных для будущих детей.

Сообщается, что супруги распределили свои обязанности в выборе имен и крестных родителей. Какое имя будет у девочки и кто будет крестной матерью – за это отвечает Амаль, а Джорж, соответственно, за «мужскую сторону» вопроса.

По слухам, крестной матерью для малышей Клуни станет родная сестра Амаль, Тала Аламуддин. Что же касается крестного отца, то Джордж никак не может определиться с выбором. На данный момент он рассматривает сразу три кандидатуры: своего лучшего друга, актера Ричарда Кайнда, продюсера Гранта Хеслова и давнего партнера по бизнесу, супруга супермодели Синди Кроуфорд Рэнди Гербера, сообщают инсайдеры.

Джерело: popcornnews