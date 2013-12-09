Джордж Клуни вновь раскритиковал Дональда Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Публичные заявления от звезд тносительно Дональда Трампа стали потихоньку затихнать. Однако среди голливудских актеров по-прежнему находятся те, кто с радостью критикует нового президента США - например, Джордж Клуни.

Актер назвал Трампа и его старшего советника Стива Бэннона «голливудской элитой», напомнив, что нынешний президент сам снимался в нескольких фильмах и получает отчисления от фонда Гильдии актеров США, поэтому с его стороны глупо критиковать других актеров.

Это относится к перепалке Трампа с Мэрил Стрип, которая резко высказалась на «Золотом глобусе», а Трамп в ответ назвал актрису «переоцененной» и не удивился «критике от голливудской элиты». Бэннона Клуни назвал неудавшимся режиссером и актером, сообщив, что тот пытался поставить мюзикл, но ничего из этого не вышло.

Актер назвал Трампа и его старшего советника Стива Бэннона «голливудской элитой», напомнив, что нынешний президент сам снимался в нескольких фильмах и получает отчисления от фонда Гильдии актеров США, поэтому с его стороны глупо критиковать других актеров. Это относится к перепалке Трампа с Мэрил Стрип, которая резко высказалась на «Золотом глобусе», а Трамп в ответ назвал актрису «переоцененной» и не удивился «критике от голливудской элиты». Бэннона Клуни назвал неудавшимся режиссером и актером, сообщив, что тот пытался поставить мюзикл, но ничего из этого не вышло.



