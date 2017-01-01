Джордж Клуни выселил своих соседей в отель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед появлением двойняшек Джордж и Амаль Клуни проводят время в Великобритании, в городке Соннинг, графство Беркшир. Там Джордж даже подключился к общинной жизни и начал делать добрые дела. Однако, несмотря на желание понравится соседям, супруги Клуни уже успели нажить себе врагов.

Все дело в том, что сейчас семейная пара проводит на территории своего немаленького поместья активные строительные работы, чтобы подготовить особняк к появлению двойняшек. И многочисленная строительная техника, устраивающая заторы на дорогах, а также шум, пыль и мусор, созданные в процессе «ремонта» вызвали негодование жителей тихого английского Беркшира.

После того, как соседи подали жалобы в местную администрацию, Клуни пришлось потратиться. Актер оплатил проживание всех окрестных семей в местном отеле The French Horn на весь период реконструции поместья.