Джордж Майкл: Моя жизнь не стала легче от того, что я признался в своей гомосексуальности
- 26 Грудня, 18:08
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Цитаты певца о главном: жизни, смерти, любви и музыке
Смерть легендарного певца Джорджа Майкла потрясла весь мир. Мы решили вспомнить не только знаковые видеоклипы в музыкальной карьере исполнителя, но и самые известные цитаты.
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- Я люблю курить. Это помогает мне оставаться здравомыслящим и счастливым.
- Если бы я пил столько же, сколько я выкуриваю косяков, я бы выглядел как Кит Ричардс.
- Каннабис может быть ужасным наркотиком. Чтобы постоянно его употреблять, нужно быть состоявшимся человеком. Потому что он расслабляет тебя настолько, что ты забываешь о своих амбициях.
- Пребывание в Пентонвиле (тюрьма в Англии. — Esquire) было действительно страшным опытом. Я сидел вместе с педофилами и «униженными и оскорбленными». Я старался особо не покидать свою камеру в те дни.
- Я никогда не осознавал свою этническую принадлежность к грекам, не считая своей волосатости.
- Больше всего на свете я боюсь потерять способность создавать музыку.
- Мой банк мелодий у меня в голове. Если я вдруг завтра потеряю все накопленные средства, то запросто верну их четырьмя-пятью песнями.
- Я счастлив, когда я влюблен.
- Я никогда не возражал против того, чтобы меня считали поп-звездой. Люди почему-то думают, что я вижу себя серьезным артистом. Нет, это не так. Я просто хочу, чтобы люди знали, что я абсолютно серьезно отношусь к поп-музыке.
- Что бы не происходило в моей жизни, единственное, за что я всегда держался, — это за веру в собственный талант автора песен.
- Я никогда не говорил своим родителям, что хочу стать поп-звездой или что-то вроде этого. Они просто знали, что я абсолютно одержим музыкой. Забавно, но мой отец считал, что я не умею петь.
- Мой отец ни разу не выдал свое разочарование или скрытую гомофобию, а я уверен, что он испытывал эти чувства. Ему это тяжело давалось, и я должен быть благодарен за то, что он ни разу не высказал мне претензий.
- Это грустно, но я уверен, что успех может свести на нет разочарование родителя. Я искренне считаю, что мой успех стал утешением для отца, который никогда не увидит внуков.
- Я не хочу детей. Я не хочу ответственности. Я гей. Я курю траву и делаю в своей жизни только то, что хочу, благодаря моему таланту. Я представляю для других недостижимый идеал, и они винят меня за это. Особенно мужчины.
- Под конец существования Wham! у меня началась депрессия, потому что я понял, что я гей, а не бисексуал.
- По какой-то странной причине моя жизнь не стала легче от того, что я признался в своей гомосексуальности. Получилось совсем наоборот. Пресса будто смаковала тот факт, что раньше я вел себя как приверженец традиционной сексуальной ориентации, — они принялись за меня на всю катушку.
- Медиа — это настоящие демоны.
- Я не воспринимаю американцев как народ, который будет унижать и подавлять твое достоинство, но я считаю таким американское государство.
- Мне пришлось отказаться от Америки и сказать «прощай» самой значительной части моей карьеры, потому что иначе демоны поработили бы меня.
- Больше всего меня раздражают люди, которые выплывают на чужих неудачах.
- Одно из самых неприятных событий, которые со мной происходили, — это когда меня сфотографировали без футболки, а я был не форме. Что может быть хуже: быть толстым и геем одновременно?
- Моя самая большая проблема в жизни — страх потери. Я боюсь потерять Кенни (Кенни Госс, многолетний партнер Джорджа Майкла. — Esquire) больше, чем собственной смерти. Я не хочу пережить его.
- Я спал с женщинами во времена Wham!, но я знал, что это никогда не перерастет в отношения, потому что эмоционально я оставался геем.
- Моя гомосексуальность скорее приобретенная. Из-за отсутствия рядом отца, который всегда был занят работой, я был чрезмерно близок с матерью. Все мои ранние сексуальные фантазии были незамысловатыми и понятными: в одной из первых своих фантазий я был окружен кучкой нянь с голыми сиськами. Кроме того, я какое-то время мастурбировал на учительницу по математике. Все это позволяет мне считать, что до наступления половой зрелости, когда я начал фантазировать о мужчинах, я был гетеросексуалом. Так что я думаю, что это как-то связано с моим окружением.
- Я увлекся Мадонной, когда мы впервые встретились. Мне было всего 23. Она очень сильная. Ее сексуальность принадлежит только ей, она не для мужчин. У меня было ощущение, что секс с ней по интенсивности был бы сродни сексу с мужчиной. Не знаю почему. Наверное, мне тогда стоило попробовать!
- Я не верю в Библию или религию, но думаю, что Армагеддон — это удачная догадка. Я действительно думаю, что это случится.
- О стены я бился всего несколько раз в жизни: когда умерла мама и когда умер мой друг Ансельмо (Ансельмо Фелеппа — партнер Джорджа Майкла. — Esquire). О стены бьешься, когда ничего сделать не можешь. В остальных случаях есть альтернатива. Песня Move On была именно об этом. Просто надо двигаться вперед.
- Пневмония меня почти добила. На уровне подсознания я был очень напуган, и, возможно, я никогда больше не буду чувствовать себя в полной безопасности.
По материалам: esquire.ru