Джордж Майкл тайно навещал мать своего первого возлюбленного

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После смерти певца вскрывается все больше неожиданных фактов его биографии

Журналистам The Sun удалось выйти на связь с 89-летней Элис Фелеппа, которая призналась, что покойный Джордж Майкл регулярно ее навещал. Элис — мать первого возлюбленного Майкла, Ансельма Фелеппа, скончавшегося в 1993 году от СПИДа. Безутешный Джордж Майкл посвятил ушедшему любовнику песню Jesus To A Child. «Я очень любила Джорджа, — призналась журналистам старушка. — Уверена, если бы с Ансельмом этого не случилось, они до сих пор были бы вместе. Он относился ко мне, как к приемной матери. Замечательный был человек».

Джордж Майкл познакомился с дизайнером Ансельмом Фелеппа в лобби отеля в начале 90-х. В 2007 году в программе Desert Island Discs на BBC Radio 4 певец рассказал о своих чувствах: «Я не знаю, как к этому отнесутся мои знакомые, но я за всю жизнь был влюблен всего трижды. Каждый раз с первого взгляда. В моем сердце что-то щелкало и я понимал — мы будем вместе. Так было и с Ансельмом».

Джерело: graziamagazine.ru