Джордж Майкл: успех определяется не количеством альбомов, а их качеством

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Британский певец Джордж Майкл (George Michael) поднялся на вершину славы еще в юном возрасте.

Выступления в дуэте «Wham!», а затем и сольное исполнение принесли ему мировую славу и около 100 миллионов проданных записей. Песни «Careless Whisper», «Jesus to a Child», «Last Christmas» не теряют своей популярности уже много лет. Считается, что успех Джорджа Майкла определяется не количеством его альбомов, а качеством. 25 декабря 2016 года певец ушел из жизни, пишет Культурология.

Джордж Майкл (наст. имя Йоргос Кириакос Панайоту) начал свою творческую карьеру в 17-летнем возрасте в 1981 году. Со школьным другом Эндрю Риджи они основали группу «Wham!» Ребята придумали для себя имидж богатых красавцев, которые берут от жизни все. Первый их сингл не попал в ротацию из-за большого количества нецензурных слов. Зато последующие композиции стали хитами не только в Великобритании, но и во всей Европе, в США и Австралии.

В 1986 году дуэт распался, и Джордж Майкл начал сольную карьеру. Песни, выпускаемые певцом, тут же становились хитами, а продажа дисков многомиллионными тиражами, напоминала массовую истерию. Пик популярности Джорджа Майкла пришелся на 1988 год, когда он отправился в мировое турне.

К концу 1990-х популярность Джорджа Майкла постепенно спала. Скандалы, связанные с именем певца, сказывались негативно на его карьере. В 2000 году Джордж Майкл попытался вернуть популярность, выпустив сингл «Freeek!», но фанаты желали слушать прежние хиты исполнителя.