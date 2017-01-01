Джуд Лоу попал в серьезную аварию

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Пожалуй, минувший вечер для фанатов Джуда Лоу стал одним из самых нервных.

44-летний актер попал в аварию в центре Лондона. Двигаясь по улице Друни-Лейн, звезда фильмов о Шерлоке Холмсе на своем «Мерседесе» врезался в такси.

Что именно привело к столкновению — неизвестно: Лоу считается очень хорошим водителем и всегда ездит за рулем самостоятельно, поэтому, скорее всего, в аварии сыграли роль внешние обстоятельства.

К счастью, актер отделался легким испугом и небольшими ссадинами, чего не скажешь о его автомобиле: говорят, повреждения машины достаточно значительные. Усугубляет ситуацию и тот факт, что «Мерседес» Джуда — винтажный, поэтому починить его будет достаточно непростой и дорогостоящей задачей. По словам очевидцев, после аварии Лоу был очень расстроен и разговаривал с кем-то по телефону на повышенных тонах (видимо, ему озвучили сумму ремонта).

Впрочем, долго грустить о разбитой машине Джуду не придется: несмотря на то, что этот раритетный «Мерседес» был одним из его любимых автомобилей, в гараже актера стоит еще несколько других машин.

Джерело: graziamagazine.ru