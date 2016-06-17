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    Джулия Робертс рассказала о связи с космосом

    • Сьогодні, 16:42
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    <span>Джулия Робертс и ее одноклассник Шейн Кимбро</span>
    Джулия Робертс и ее одноклассник Шейн Кимбро

    Джулия Робертс рассказала один любопытный и неизвестный поклонникам факт из своей жизни.

    Джулия регулярно выходит на прямую связь с одним человеком, который находится в космосе.

    Этот человек - друг Джулии и ее бывший одноклассник, астронавт Шейн Кимбро. По словам актрисы, в школе у Шейна были совершенно другие увлечения и никто и не мог подумать, что когда-то он выберет такую профессию.

    «Он был красивым и умным, а еще он играл в футбол. Он тусовался с самыми симпатичными девчонками из школы... И в итоге стал астронавтом. Только вчера я разговаривала с ним, он был при исполнении миссии NASA. Я сказала ему: «Да ты самый крутой парень из нашей школы»,- рассказала Джулия в интервью People.

    Одноклассник Джулии Робертс - Шейн Кимбро

    Джерело: Hello!

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