Джулия Робертс рассказала о связи с космосом

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Джулия Робертс и ее одноклассник Шейн Кимбро

Джулия Робертс рассказала один любопытный и неизвестный поклонникам факт из своей жизни.

Джулия регулярно выходит на прямую связь с одним человеком, который находится в космосе.

Этот человек - друг Джулии и ее бывший одноклассник, астронавт Шейн Кимбро. По словам актрисы, в школе у Шейна были совершенно другие увлечения и никто и не мог подумать, что когда-то он выберет такую профессию.

«Он был красивым и умным, а еще он играл в футбол. Он тусовался с самыми симпатичными девчонками из школы... И в итоге стал астронавтом. Только вчера я разговаривала с ним, он был при исполнении миссии NASA. Я сказала ему: «Да ты самый крутой парень из нашей школы», - рассказала Джулия в интервью People.

Одноклассник Джулии Робертс - Шейн Кимбро

Джерело: Hello!