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    Джулия Робертс в проникновенном трейлере картины «Чудо»

    • Сьогодні, 10:59
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    <span>Джейкоб Тремблэ в фильме&nbsp;&laquo;Чудо&raquo;</span><span id="ctrlcopy"><br /></span>
    Джейкоб Тремблэ в фильме «Чудо»

    Джулия Роберт и Оуэн Уилсон снялись в трогательном фильме о судьбе мальчика не похожего на других

    В сети появился трейлер нового фильма с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном в главных ролях. Картина режиссера Стивена Чбоски («Хорошо быть тихоней») основана на одноименном бестселлере Р. Дж. Паласио и рассказывает о мальчике по имени Август Пуллман (Джейкоб Тремблэ), у которого вследствие очень редкой, но встречающейся генетической ошибки нет лица. Родители Августа (Джулия Робертс и Оуэн Уилсон) очень переживают за своего мальчика, которому предстоит пойти в обычную школу и столкнуться с массой проблем из-за своей необычной внешности.

    В трейлере Августа отправляют в пятый класс, и на школьном дворе ему приходится впервые перед таким количеством людей снять шлем космонавта и показать свое лицо окружающему миру. Ребенок рассказывает о себе и как взрослый объясняет сверстникам, что ему пришлось перенести 27 операций, благодаря которым он может дышать и видеть. Поначалу мальчик  сталкивается с рядом проблем в новом коллективе, но постепенно он находит себе настоящих и преданных друзей, обретает уверенность и доверие к людям.

    В мировом прокате кинокартина ожидается в ноябре 2017 года.

    Джерело: Spletnik

    трейлер
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