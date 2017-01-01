Джулия Робертс в проникновенном трейлере картины «Чудо»

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Джейкоб Тремблэ в фильме «Чудо»



Джулия Роберт и Оуэн Уилсон снялись в трогательном фильме о судьбе мальчика не похожего на других

В сети появился трейлер нового фильма с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном в главных ролях. Картина режиссера Стивена Чбоски («Хорошо быть тихоней») основана на одноименном бестселлере Р. Дж. Паласио и рассказывает о мальчике по имени Август Пуллман (Джейкоб Тремблэ), у которого вследствие очень редкой, но встречающейся генетической ошибки нет лица. Родители Августа (Джулия Робертс и Оуэн Уилсон) очень переживают за своего мальчика, которому предстоит пойти в обычную школу и столкнуться с массой проблем из-за своей необычной внешности.

В трейлере Августа отправляют в пятый класс, и на школьном дворе ему приходится впервые перед таким количеством людей снять шлем космонавта и показать свое лицо окружающему миру. Ребенок рассказывает о себе и как взрослый объясняет сверстникам, что ему пришлось перенести 27 операций, благодаря которым он может дышать и видеть. Поначалу мальчик сталкивается с рядом проблем в новом коллективе, но постепенно он находит себе настоящих и преданных друзей, обретает уверенность и доверие к людям.

В мировом прокате кинокартина ожидается в ноябре 2017 года.

Джерело: Spletnik