Dzidzio и Иван Попович презентовали новую песню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярный артист Dzidzio и народный артист Украины Иван Поповчи презентовали новую версию песни на слова и музыку Богдана Грицака «Розлук не буде», которая была написала еще в 1987 году.

Впервые эту песню Dzidzio услышал когда был совсем маленьким.

По словам артиста, после того как он впервые услышал эту песню, он понял, что хочет петь. Маленький Dzidzio становился на стульчик дома перед гостями, брал веник в руки вместо микрофона и выступал, распевая «Сонце ласкаве, землю голубить, весну кохання до нас прислало…»

Напомним, Dzidzio и Иван Попович записали зажигательную песню «Василиса». Работа над новой версией «Василисы» так понравилась Dzidzio и Ивану Поповичу, что они решили продолжить популяризировать известные песни среди молодежи.