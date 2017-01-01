Dzidzio перепел песню народного артиста Украины на свой манер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Владимир Шурубура

Именно после услышанной «Розлук не буде» будущая звезда решил петь

Дзидзьо вместе с народным артистом Украины Иваном Поповичем представили новую версию песни на слова и музыку Богдана Грицака «Розлук не буде», которая написана еще в 1987-м году.

Из-за этой композиции маленький Михаил Хома захотел петь, услышав впервые ее на львовском телевидении. Он становился на стульчик дома перед гостями, брал веник в руки вместо микрофона и выступал, напевая «Сонце ласкаве, землю голубить, весну кохання до нас прислало».

К слову, группа Dzidzio та Іван Попович уже имеют опыт сотрудничества вместе, результатом которой является зажигательная песня «Василина», которой артисты дали новое дыхание.

Эта композиция не оставляет равнодушных к танцу с первых аккордов. Предыдущий эксперимент осовременивания народно любимого хита так понравился Дзидзьо и Ивану Поповичу, что они решили продолжить популяризировать известные песни среди нового поколения.

Джерело: ТСН