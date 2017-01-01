Dzidzio перепел песню народного артиста Украины на свой манер
- Сьогодні, 14:24
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Розсилка
Именно после услышанной «Розлук не буде» будущая звезда решил петь
Дзидзьо вместе с народным артистом Украины Иваном Поповичем представили новую версию песни на слова и музыку Богдана Грицака «Розлук не буде», которая написана еще в 1987-м году.
Из-за этой композиции маленький Михаил Хома захотел петь, услышав впервые ее на львовском телевидении. Он становился на стульчик дома перед гостями, брал веник в руки вместо микрофона и выступал, напевая «Сонце ласкаве, землю голубить, весну кохання до нас прислало».
К слову, группа Dzidzio та Іван Попович уже имеют опыт сотрудничества вместе, результатом которой является зажигательная песня «Василина», которой артисты дали новое дыхание.
Эта композиция не оставляет равнодушных к танцу с первых аккордов. Предыдущий эксперимент осовременивания народно любимого хита так понравился Дзидзьо и Ивану Поповичу, что они решили продолжить популяризировать известные песни среди нового поколения.
Джерело: ТСН