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    Шоу-біз

    Dzidzio перепел песню народного артиста Украины на свой манер

    • Сьогодні, 14:24
    • Розсилка
    Фото:&nbsp;Владимир Шурубура&nbsp;
    Фото: Владимир Шурубура 

    Именно после услышанной «Розлук не буде» будущая звезда решил петь

    Дзидзьо вместе с народным артистом Украины Иваном Поповичем представили новую версию песни на слова и музыку Богдана Грицака «Розлук не буде», которая написана еще в 1987-м году.

    Из-за этой композиции маленький Михаил Хома захотел петь, услышав впервые ее на львовском телевидении. Он становился на стульчик дома перед гостями, брал веник в руки вместо микрофона и выступал, напевая «Сонце ласкаве, землю голубить, весну кохання до нас прислало».

    К слову, группа Dzidzio та Іван Попович уже имеют опыт сотрудничества вместе, результатом которой является зажигательная песня «Василина», которой артисты дали новое дыхание.

    Эта композиция не оставляет равнодушных к танцу с первых аккордов. Предыдущий эксперимент осовременивания народно любимого хита так понравился Дзидзьо и Ивану Поповичу, что они решили продолжить популяризировать известные песни среди нового поколения.

    Джерело: ТСН

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