Экс-министр Кириленко осудил планы рэпера Баста выступить в Украине

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Рэпер Баста

Исполнитель должен выступить в Stereo Plaza 17 июня

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко объявил «забастовку» российскому рэперу Басте.

На странице в Twitter Кириленко выразил надежду, что исполнителю не дадут выступить в украинской столице.

«Убежден, что российский рэпер Баста так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, выступавшие в оккупированном Крыму», - написал вице-премьер.

Переконаний,що російський репер "Баста"так само не виступить у Києві, як і інші російські співаки та актори,що виступали у окупованому Криму — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 апреля 2017 г.

Напомним, в Киеве и Одессе на июнь готовятся концерты российского рэпера Василия Вакуленко, известного как «Баста». В июне 2014 и августе 2015 года рэпер давал концерты в аннексированном Крыму. Доказательствами этих концертов является афиша в Ялте, фото и видео с концертов.

Отметим, что за последнюю неделю в Украину не пустили певицу Лолиту, которую украинские пограничники сняли с поезда «Москва-Киев». Также персоной нон грата стал актер Кирилл Сафонов, который был с гастролями в Керчи в 2015 году.