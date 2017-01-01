Экс-министр Кириленко осудил планы рэпера Баста выступить в Украине
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Исполнитель должен выступить в Stereo Plaza 17 июня
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко объявил «забастовку» российскому рэперу Басте.
На странице в Twitter Кириленко выразил надежду, что исполнителю не дадут выступить в украинской столице.
«Убежден, что российский рэпер Баста так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, выступавшие в оккупированном Крыму», - написал вице-премьер.
Переконаний,що російський репер "Баста"так само не виступить у Києві, як і інші російські співаки та актори,що виступали у окупованому Криму— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 апреля 2017 г.
Напомним, в Киеве и Одессе на июнь готовятся концерты российского рэпера Василия Вакуленко, известного как «Баста». В июне 2014 и августе 2015 года рэпер давал концерты в аннексированном Крыму. Доказательствами этих концертов является афиша в Ялте, фото и видео с концертов.
Отметим, что за последнюю неделю в Украину не пустили певицу Лолиту, которую украинские пограничники сняли с поезда «Москва-Киев». Также персоной нон грата стал актер Кирилл Сафонов, который был с гастролями в Керчи в 2015 году.