Экс-перчинка Spice girls рассказала, как муж ее сексуально эксплуатировал

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Мел Би с мужем

Артистка поделилась шокирующими подробностями личной жизни

Бывшая солистка группы Spice Girls Мел Би (Мелани Браун) рассказала истинную причину развода с мужем, кинопродюсером Стивеном Белафонте, после 10 лет брака.

Ранее певица говорила, что к разрыву с бывшим возлюбленным привели «непримиримые разногласия». Однако сейчас стало известно, что причина куда глубже и серьезнее.

Как пишет портал TMZ Белафонте издевался над Мел Би, бил ее и сексуально эксплуатировал. Мужчина угрожал обнародовать секс-видео с женой. Певица призналась, что переживает за свою и жизнь ее троих маленьких детей.

Мел Би обратилась к адвокатам и вместе с ними составила заявление, в котором подробно рассказывает, как муж ее обижал.

Публикация от Mel B (@officialmelb) Окт 16 2016 в 7:36 PDT

К примеру, в ноябре 2007 года, когда Мел Би дома готовилась к финалу проекта «Танцы со звездами», где принимала участие, муж ее чуть не задушил. Он схватил ее за горло и швырнул на деревянный пол.

«Июль 2012-го, когда Мел Би снималась в X Factor, она хотела записать на магнитофон фрагмент с Ашером. Белафонте в порыве ревности ударил ее кулаком в лицо, разбив ей губы. Когда она спросила, как она должна была работать с травмой, он сказал, что она должна была думать об этом, прежде чем «заигрывать с Ашером», - говорится в заявлении.

В июле того же года, на следующий день после выступления на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне, Белафонте ударил Мел Би кулаком и толкнул на ковер. От сильного падения на пол кожа певицы стерлась.

«Он заставил ее всем говорить, что она сама ударилась, когда работала на семи сантиметровых каблуках Christian Louboutin», - сказано в заявлении артистки.

Кроме того Мел Би рассказала, что муж изменил ей с няней, которая от него забеременела. Более того, Белафонте сказал жене, что хочет этого ребенка. Но потом передумал и заставил няню сделать аборт.

Также экс-Spice Girls призналась, что бывший муж заставлял ее спать с женщинами и тайком записывал это на видео. Он угрожал жене обнародовать запись, чтобы разрушить ее карьеру.

«Она говорит, что Белафонте заставлял ее участвовать в половом акте с ним и «случайными женщинами» и часто тайно записывал эти встречи. Она говорит, что когда пыталась оказать сопротивление, он угрожал выпустить секс-ленты», - говорится в заявлении Мел Би.

Певица поделилась, что неоднократно пыталась бросить мужа-тирана, но он угрожал ей расправой и тем, что заберет у нее детей.

Мел Би рассказала, что Белафонте дома держал пистолет, хотя не имел на него разрешение. Эту информацию подтвердил брат экс-мужа певицы. По словам артистки, он держал пистолет в сейфе в шкафу в спальне.

Агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ провели обыск в квартире Стивена, однако огнестрельное оружие у него не нашли.

Стивену Белафонте суд приказал оставить семейный дом в Hollywood Hills. Экс-муж Мел Би съехал оттуда в понедельник, 3 апреля, поздно вечером. Все обвинения бывшей супруги мужчина назвал «абсурдом» и такими, которые «не соответствуют действительности».