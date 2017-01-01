Экс-солист Boyzone Ронан Китинг стал отцом в четвертый раз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бывший солист группы Boyzone 40-летний Ронан Китинг стал отцом в четвертый раз.

Сегодня музыкант опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фото супруги - модели Сторм Уихтриц - с новорожденным ребенком на руках.

«Я счастлив быть отцом этого маленького человечка и быть мужем этой прекрасной сильной женщины, мы очень любим нового члена нашей семьи», - написал Ронан, не уточнив пол ребенка.

Вскоре фото Ронана с малышом опубликовала в своем аккаунте и Сторм.





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Поклонники поспешили поздравить молодых родителей и пожелали их наследнику (или наследнице) крепкого здоровья.

Ронан и Сторм поженились в июле 2015 года, Свадьба состоялась в Шотландии. Это первый совместный ребенок звездной пары.

Джерело: Hello!