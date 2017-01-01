Экс-солистка t.A.T.u Лена Катина впервые показала сына



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Экс-солистка известного в начале двухтысячных коллектива «t.A.T.u» Лена Катина впервые показала поклонникам сына. ъ

Это первые фотографии с малышом за два года, до этого певица тщательно скрывала наследника от любопытных глаз.

«2 года назад, 22 Мая 2015 года родился наш сыночек, Александр! Рождение ребенка-это всегда чудо и огромное счастье, которое переворачивает всю твою жизнь!!! Спасибо огромное клинике им. Снегирева @klinika_snegireva за высокий профессионализм персонала и удивительную атмосферу теплоты и понимания! Отдельное супер-спасибо Борисовой Наталье Ивановне!», — написала в соцсети певица.

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