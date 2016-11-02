Экс-супруг Мэрайи Кери Ник Кэннон стал отцом в третий раз

Пока Мэрайя Кери пытается окончательно пережить расставание с миллиардером Джеймсом Пэкером в объятиях молодого бойфренда, танцора Брайана Танаки, ее бывший муж,

36-летний американский актер и рэпер Ник Кэннон получил новое «звание - отца троих детей. Вчера его бывшая девушка, участница конкурса Мисс Вселенная Бриттани Белл, родила ему сына Джоя. Первую фотографию малыша Ник уже опубликовал в Instagram.

«Можно плакать всю ночь, но утро обязательно принесет чувство радости! Не имеет значения, как сильно порой тебя ударяет жизнь, Бог всегда напоминает нам о нашем истинном предназначении! #настоящеесчастье Добро пожаловать в наш мир, сынок!» - написал Ник.

Примечательно, что с Британи Ник давно расстался, но от сына отказываться не собирается.