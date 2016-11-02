Экс-супруг Мэрайи Кери Ник Кэннон стал отцом в третий раз
- Сьогодні, 11:49
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Пока Мэрайя Кери пытается окончательно пережить расставание с миллиардером Джеймсом Пэкером в объятиях молодого бойфренда, танцора Брайана Танаки, ее бывший муж,
36-летний американский актер и рэпер Ник Кэннон получил новое «звание - отца троих детей. Вчера его бывшая девушка, участница конкурса Мисс Вселенная Бриттани Белл, родила ему сына Джоя. Первую фотографию малыша Ник уже опубликовал в Instagram.
«Можно плакать всю ночь, но утро обязательно принесет чувство радости! Не имеет значения, как сильно порой тебя ударяет жизнь, Бог всегда напоминает нам о нашем истинном предназначении! #настоящеесчастье Добро пожаловать в наш мир, сынок!» - написал Ник.
Примечательно, что с Британи Ник давно расстался, но от сына отказываться не собирается.
«У меня нет бывших девушек. Моя последняя бывшая возлюбленная - Мэрайя, - рассказывал Ник в интервью. - Все остальные - просто мои знакомые, которых я люблю, и о которых забочусь. Белл - точно не моя бывшая!», - сказал Ник.
Ник Кэннон и Мэрайя Кэри воспитывают пятилетних близнецов - дочь Монро и сына Мороккана, рожденных 30 апреля 2011 года. Ник и Мэрайя поженились за три года до рождения своих детей, 30 апреля 2008-го, и объявили о том, что больше не живут вместе, в августе 2014-го, однако их бракоразводный процесс был завершен лишь в этом году.