Экс-«ВИА Гра» впервые опубликовала совместное фото с Меладзе

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Instagram Альбина Джанабаева

В социальной сети Instagram появился общий снимок с любимым супругом

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе никогда особо не посвящали поклонников и представителей СМИ в свою личную жизнь. Однако они вместе уже 13 лет.

Поклонники часто спрашивали в комментариях, когда же появится хоть одна семейная фотография. Напомним, что певица родила Валерию Меладзе двоих сыновей, но до сих пор старается не афишировать отношения с Меладзе.

Наконец, на днях Альбина Джанабаева решила все-таки поделиться с поклонниками совместным снимком с Валерием Меладзе.