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    Экс-«ВИА Гра» впервые опубликовала совместное фото с Меладзе

    • Сьогодні, 15:27
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    Альбина Джанабаева
    Instagram
    Альбина Джанабаева

    В социальной сети Instagram появился общий снимок с любимым супругом

    Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе никогда особо не посвящали поклонников и представителей СМИ в свою личную жизнь. Однако они вместе уже 13 лет.

    Поклонники часто спрашивали в комментариях, когда же появится хоть одна семейная фотография. Напомним, что певица родила Валерию Меладзе двоих сыновей, но до сих пор старается не афишировать отношения с Меладзе.

    Наконец, на днях Альбина Джанабаева решила все-таки поделиться с поклонниками совместным снимком с Валерием Меладзе.

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