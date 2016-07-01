Экс-возлюбленный обманывал Кайли Миноуг с самого начала

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Жених Кайли Миноуг Джошуа Сасс, помолвку с которым она расторгла на прошлой неделе прямо накануне свадьбы, обманывал ее с самого начала.

Такую версию событий озвучил британский актер Винни Джонс, который снимался вместе с Кайли и Джошуа в сериале «Галавант» — на съемочной площадке этого проекта пара познакомилась.

Все давно привыкли к тому, с какой скоростью из «просто симпатичных девушек» в супермоделей превращаются бывшие девушки Леонардо Ди Каприо, и мало кто удивляется очередному симпатичному «той-бою» Мадонны и Дженнифер Лопес. Схемой, которая работает в Голливуде как отлаженные часы, решил воспользоваться и начинающий актер Джошуа Сасс, уверяет его коллега Винни Джонс.

Встреча с Кайли Миноуг, как рассказывал Джошуа Сасс, стала для него полным сюрпризом, ведь до этого он даже не был знаком с ее творчеством. Эту версию опровергают слова актера Винни Джонса, который уверяет: Джошуа специально заселился в отель, в котором уже остановилась Кайли, чтобы ее «склеить».

«Джошуа знал, что она заселится в этот отель и нарочно переехал в него из своего отеля. Тогда я спросил у него: "Я единственный, кто в курсе этого?", а он ответил как ни в чем не бывало: "Что ты имеешь в виду?". У него определенно была стратегия», - заявил Винни Джонс.

В пользу недобропорядочного поведения Джошуа в отношении Кайли говорят и другие факты. Сразу после расставания с Кайли актер был замечен на прогулке с другой девушкой, имя которой журналистам пока не удалось выяснить. И хотя в официальном обращении Кайли говорится, что они просто «решили идти разными путями», инсайдеры уверяют: «немного налево» решил свернуть именно Джошуа.

Сразу после новости о расставании в СМИ посыпались и другие откровения друзей и знакомых пары касательно их отношений. Так, близкий друг Кайли Питер Форд во время своего интервью на радио KIIS FM рассказал о том, что Кайли заплатила 10 тысяч долларов за трансплантацию волос Джошуа. 29-летний Сасс начал стремительно лысеть, поэтому Кайли предложила ему провести эту процедуру.

«Не то чтобы Джошуа тянул из нее деньги, это не так. Кайли сама хотела сделать ему приятное, поскольку любила его»,

Питер также поведал о том, что семья Кайли вздохнула с облегчением, когда их союз распался - Сасс никогда не нравился ее родственникам. По словам Форда, Джошуа особенно враждовал с сестрой Кайли - Дани Миноуг.