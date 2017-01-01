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    Экспериментирует над собой: Ким Кардашьян покрасилась в розовый

    • Сьогодні, 07:54
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    Кажется, Ким Кардашьян решила, что ей пора привлечь еще большее внимание к собственной персоне.

    Теледива заинтриговала поклонников снимком, на котором она запечатлена с волосами розового оттенка!

    Фото Ким разместила в Snapchat. Теперь блогеры недоумевают размышляя, на самом ли деле звезда реалити изменила цвет волос или же предпочла всего лишь ограничиться париком.

    На фото она позирует в розовом бикини и меховой шубе. Впрочем, некоторые особенно внимательные поклонники разглядели темные корни волос у Ким и сразу же решили, что она все же покрасилась по‑настоящему.

    Тем не менее, сама великая интриганка и мастерица хранить молчание пока никак не комментирует догадки пользователей Сети.

    Джерело: graziamagazine.ru

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