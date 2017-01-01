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Юлия Тимошенко

Юлия Владимировна - классическая женщина. Она не может быть некрасивой. В ее речи «слишком много ее»

Лидер «Батькивщини» Юлия Тимошенко – прирожденный лидер, непоколебимо убежденный в своей правоте. Такой вывод сделал психолог, известный эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким, пишет «Главком» в статье «О чем говорят жесты Порошенко, Гройсмана и Тимошенко. Психоанализ».

Жестикуляцию Тимошенко психолог проанализировал, просмотрев два интересных видео с Леди Ю из Верховной Рады.

Эксперт обратил внимание, что движется у Юлии Владимировны только одна рука - правая. Причем движения эти - вертикальные, «рубящие». Они характерны для лидера, который словно «раскладывает по полочкам», убежденого в собственной правоте. «Жестикуляция в этом случае с головой ее выдает. Чем больше человек эмоционально вовлечен в какой-то процесс, тем больше у него будет «подключена» вторая рука. Жесты будут симметричными», - отмечает Валентин Ким.

«Если человек болеет за свое дело, он придет в Раду растрепанный, невыспавшийся и с кругами под глазами. Если же человек болеет за свой образ, то львиную долю времени посвятит именно ему. Чтобы запомнили не столько проблему, которую он выносит, сколько именно человека, который выносит эту проблему. Юлия Владимировна - классическая женщина. Она не может быть некрасивой. В ее речи «слишком много ее»: сначала Тимошенко, а уже потом - то, что она говорит», - считает психолог.

Интересно, что на первом видео голова Леди Ю практически не двигается. Совершенно иную манеру - активные покачивания - мы видим на втором видео.

О чем это говорит? «Объяснение простое. Юлия Владимировна - человек, который прекрасно работает на камеру. Когда человек общается вживую, мы воспринимаем ее целиком: позу, положение тела, движения и тому подобное. Тимошенко часто камеры снимают не во весь рост, а по грудь, поэтому движения головой и интонации голоса - все, что ей остается. Но она это использует на 100%», - считает психолог.

Относительно кивания головой Валентин Ким рассказал, что здесь есть и другой подтекст. «Когда человек что-то произносит, утверждает, он кивает головой самой себе. Это первый признак несогласия с любым другим мнением. А если мы киваем в ответ, мы подсознательно согласны», - говорит Валентин Ким.

Кроме того, у Тимошенко всегда идеально ровная спина. Это - первый признак самоконтроля. Следовательно, какой бы экспрессивной ни была ее речь, она себя контролирует до последнего слова. Вместе с тем ровная спина свидетельствует еще и о желании «покрасоваться». Юлия Владимировна уверена в собственной привлекательности и не собирается этого скрывать.

Интересная деталь: Леди Ю приходит на ток-шоу, различные мероприятия и на работу в парламент (в то время, когда другие нардепы позволяют себе джинсы и клетчатые рубашки) в одежде исключительно делового стиля. Да, с различными вариациями и украшениями, но ее костюмы всегда строги. Почему? Ведь Тимошенко прекрасно бы выглядела в грамотно подобранных вещах в стиле «кэжуал». Оказывается, такая особенность - не только прихоть Юлии Владимировны или «фишка» ее стилистов.

«Дело в том, что когда человек одет в строгий деловой костюм, он ведет себя иначе, чем когда на ней удобная повседневная одежда вроде джинсов со свитером», - объясняет психолог. По его словам, в строгой одежде человеку удобнее держать спину ровно, не расслабляться. Это сказывается и на физиологии: плечи «развернутые», диафрагма «открытая» - а значит, есть возможность набирать в грудь больше воздуха, говорить длинные слова и предложения. Для оратора Тимошенко это необходимость!

Подробнее читайте в статье «Главкома» «О чем говорят жесты Порошенко, Гройсмана и Тимошенко. Психоанализ»