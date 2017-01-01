Эксперт рассказал, почему во время «Евровидения» телезрители увидели голый зад Седюка

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Музыкальный эксперт Александр Зырин прокомментировал поступок скандального украинского пранкера Виталия Седюка, который во время выступления Джамалы выбежал на сцену с флагом Австралии на плечах и обнажил ягодицы.

Зырин считает, что за 50 миллионов гривен, которые Украина выделила на охрану, такие случаи происходить априори не могут. Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему: «Итоги «Евровидения -2017»: удалось ли провести конкурс на должном уровне?" во вторник, 16 мая.

«Мы должны понимать, что недостаточно профессионально сработала и телевизионная команда «Евровидения». Потому что телевизионный режиссер, работающий в живом эфире, должен отреагировать на эту ситуацию практически мгновенно», – отметил Зырин.

Причина, почему этого не произошло, говорит он, в том, что «Евровидение» – автоматизировано, цитирует Зырина 24 канал.

На «Евровидение», по словам Зырина, все программы забиваются в компьютер накануне и все то, что видит зритель, происходит в автоматическом режиме. Если бы это было в ручном режиме, все было бы мгновенно, фактически продолжалось бы секунду. А так имеем целых 10 секунд, замечает музыкальный эксперт.

По убеждению Зырина, надо работать в нормальном ручном режиме, это и интереснее, и динамичнее. Но здесь есть свои требования Евровидения, говорит он, которые мы не можем переломить.

Напомним, что суд отпустил пранкера Виталия Седюка под личное обязательство и обязал Седюка прибывать по каждому требованию в суд или следственное управление Нацполиции.

Отметим, что большая часть пользователей соцсетей и украинские звезды не оценили «перформанс» пранкера.