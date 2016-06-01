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    Эксперты красоты рассказали о пластических операциях Алины Гросу

    • Сьогодні, 13:15
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    Cпециалисты сферы красоты высказались по поводу возможной пластики лица певицы Алины Гросу.

    Слухи о том, что популярная исполнительница Алина Гросу пользовалась услугами пластических хирургов, не утихают уже более года.

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    Журналисты программы «Утро с Украиной» провели собственное расследование и обратились за комментариями к экспертам, которые сделали детальный анализ внешности 21-летний артистки.

    По словам хирурга Дениса Юрченко, девушкам в молодом возрасте свойственно меняться, но не так кардинально, как Алина.

    «Предполагаю, что Алина могла воспользоваться современной процедурой удаления комков Биша (специальные жировые шарики в области щек, - прим. авт.) или увеличения скуловой зоны. Либо и то, и другое. Также сейчас модно делать ринопластику путем инъекций. Думаю, этот вариант тоже вполне мог быть выбран певицей для изменения формы носа», — говорит хирург.

    Визажист Анна Галимзянова также отметила, что Алина Гросу вряд ли могла так кардинально измениться только благодаря правильному качественному макияжу. Специалист сферы красоты рассказала, что с помощью косметики действительно можно подкорректировать проблемные зоны лица, но на чудеса она не способна.

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    Эксперты красоты рассказали о пластических операциях Алины Гросу
    Эксперты красоты рассказали о пластических операциях Алины Гросу
    Эксперты красоты рассказали о пластических операциях Алины Гросу
    Эксперты красоты рассказали о пластических операциях Алины Гросу
    Эксперты красоты рассказали о пластических операциях Алины Гросу
    Эксперты красоты рассказали о пластических операциях Алины Гросу
    Эксперты красоты рассказали о пластических операциях Алины Гросу
    Эксперты красоты рассказали о пластических операциях Алины Гросу

    «Косметика поможет убрать длину носа, сделать его менее широким, но ноздри, например, изменить никак нельзя, при этом используя только косметические средства», — уверена визажист Анна.

    Алина все слухи о своей пластике опровергает и убеждает поклонников в том, что все дело в удачном макияже. По словам звезды, она не обращалась к пластическим хирургам. Но, сравнивая современное фото Алины Гросу и годовой давности, словам артистки сложно поверить.

    «Кто бы и что не говорил, пластику я не приветствую. Я никогда, наверное, на это не решусь. Все дело в макияже. Я всегда старалась следить за своим весом — ходить в спортзал, правильно питаться. Благодаря этому щеки уменьшились, а касательно губ, носа, скул, то тут я ничего не меняла», — прокомментировала Алина Гросу.

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