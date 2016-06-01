Эксперты красоты рассказали о пластических операциях Алины Гросу

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Cпециалисты сферы красоты высказались по поводу возможной пластики лица певицы Алины Гросу.

Слухи о том, что популярная исполнительница Алина Гросу пользовалась услугами пластических хирургов, не утихают уже более года.

Журналисты программы «Утро с Украиной» провели собственное расследование и обратились за комментариями к экспертам, которые сделали детальный анализ внешности 21-летний артистки.

По словам хирурга Дениса Юрченко, девушкам в молодом возрасте свойственно меняться, но не так кардинально, как Алина.

«Предполагаю, что Алина могла воспользоваться современной процедурой удаления комков Биша (специальные жировые шарики в области щек, - прим. авт.) или увеличения скуловой зоны. Либо и то, и другое. Также сейчас модно делать ринопластику путем инъекций. Думаю, этот вариант тоже вполне мог быть выбран певицей для изменения формы носа», — говорит хирург.

Визажист Анна Галимзянова также отметила, что Алина Гросу вряд ли могла так кардинально измениться только благодаря правильному качественному макияжу. Специалист сферы красоты рассказала, что с помощью косметики действительно можно подкорректировать проблемные зоны лица, но на чудеса она не способна.

«Косметика поможет убрать длину носа, сделать его менее широким, но ноздри, например, изменить никак нельзя, при этом используя только косметические средства», — уверена визажист Анна.

Алина все слухи о своей пластике опровергает и убеждает поклонников в том, что все дело в удачном макияже. По словам звезды, она не обращалась к пластическим хирургам. Но, сравнивая современное фото Алины Гросу и годовой давности, словам артистки сложно поверить.

«Кто бы и что не говорил, пластику я не приветствую. Я никогда, наверное, на это не решусь. Все дело в макияже. Я всегда старалась следить за своим весом — ходить в спортзал, правильно питаться. Благодаря этому щеки уменьшились, а касательно губ, носа, скул, то тут я ничего не меняла», — прокомментировала Алина Гросу.