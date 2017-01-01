Элегантная простота: Кейт Миддлтон порадовала модных блогеров новым образом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для официального визита в Люксембург Кейт выбрала голубое пальто от Emilia Wickstead

Кейт Миддлтон вновь под прицелом фотокамер: вчера герцогиня Кембриджская посетила Люксембург. Официальный визит Кейт приурочен к 150-й годовщине со дня подписания Лондонского договора, обеспечившего нейтральный статус Великого герцогства Люксембург и ставшего важной вехой в обретении Люксембургом полного суверенитета.

Организаторы мероприятия составили для герцогини насыщенную программу, посвященную «культурным и историческим связям между Великобританией и Люксембургом».

Так, путешествие Кейт в прошлое началось в Музее современного искусства Великого герцога Жана (MUDAM), где супруга принца Уильяма могла посмотреть текущие выставки британских художников сэра Тони Крэгга и Даррена Алмонда и где она встретилась с молодыми специалистами, работающими в сферах культуры, образования, бизнеса и благотворительного сектора.

После Кэтрин отправилась на площадь Клерфонтен, что расположена недалеко от Кафедрального собора Нотр-Дам.

Этим днем Кейт Миддлтон появилась на публике в платье-пальто от Emilia Wickstead.





Джерело: Spletnik