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    Элегантная простота: Кейт Миддлтон порадовала модных блогеров новым образом

    • Сьогодні, 11:16
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    Для официального визита в Люксембург Кейт выбрала голубое пальто от Emilia Wickstead

    Кейт Миддлтон вновь под прицелом фотокамер: вчера герцогиня Кембриджская посетила Люксембург. Официальный визит Кейт приурочен к 150-й годовщине со дня подписания Лондонского договора, обеспечившего нейтральный статус Великого герцогства Люксембург и ставшего важной вехой в обретении Люксембургом полного суверенитета.

    Организаторы мероприятия составили для герцогини насыщенную программу, посвященную «культурным и историческим связям между Великобританией и Люксембургом».

    Так, путешествие Кейт в прошлое началось в Музее современного искусства Великого герцога Жана (MUDAM), где супруга принца Уильяма могла посмотреть текущие выставки британских художников сэра Тони Крэгга и Даррена Алмонда и где она встретилась с молодыми специалистами, работающими в сферах культуры, образования, бизнеса и благотворительного сектора.

    После Кэтрин отправилась на площадь Клерфонтен, что расположена недалеко от Кафедрального собора Нотр-Дам.

    Этим днем Кейт Миддлтон появилась на публике в платье-пальто от Emilia Wickstead.

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    Элегантная простота: Кейт Миддлтон порадовала модных блогеров новым образом
    Элегантная простота: Кейт Миддлтон порадовала модных блогеров новым образом
    Элегантная простота: Кейт Миддлтон порадовала модных блогеров новым образом
    Элегантная простота: Кейт Миддлтон порадовала модных блогеров новым образом
    Элегантная простота: Кейт Миддлтон порадовала модных блогеров новым образом


    Джерело: Spletnik

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