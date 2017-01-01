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Элина Свитолина, первая ракетка Украины

Главные факты биографии лучшей теннисистки мира в феврале украинке Элине Свитолиной

На днях украинская теннисистка Элина Свитолина была признана лучшей теннисисткой мира по итогам февраля. Свитолина согласно опросам болельщиков на официальном сайте WTA (Женской ассоциации тенниса) набрала 63% голосов, опередив француженку Кристину Младенович и третью ракетку мира Каролину Плишкову.

В прошлом месяце Свитолина провела феноменальную 13-матчевую победную серию, став обладательницей чемпионских титулов в Дубае и Тайбэе. Эти триумфы помогли спортсменке подняться в мировом рейтинге на рекордную для украинского женского тенниса десятую позицию.

«Скотч» собрал самые интересные факты биографии 22-летней теннисистки, которая изменила историю украинского тенниса.

Об украинском теннисе

Элина Свитолина

В эксклюзивном интервью «Главкому» Свитолина признавалась, что в Украине развиваться очень трудно.

«У нас мало теннисных клубов. Хочется, чтобы такие матчи, как Кубок Федерации дети смотрели и их это мотивировало. Я поэтому и приехала сюда (в Харьков. - «Скотч») - для того, чтобы заинтересовать людей. Очень рада, что многие болельщики пришли смотреть матч и у них есть возможность увидеть высокий уровень украинского тенниса, которого мы все-таки достигли, и он дальше повышается», - отмечала теннисистка.

О Семье

У Элины Свитолиной есть старший брат Юлиан. Родители дали своим детям греческие имена. Семья Свитолиных всегда была спортивной: отец Элины занимался борьбой, мама – водными видами спорта.

Брат Элины начал заниматься теннисом в девять лет, что достаточно поздно для мужского тенниса. Девочка, последовав примеру брата, с четырех лет была на теннисных кортах.

О первых победах

Элина Свитолина, лучшая теннисистка Украины

Свитолина достаточно громко заявила о себе в состязаниях юниоров. В 2010 году на юниорском этапе карьеры теннистистка смогла выиграть Открытый чемпионат Франции среди девушек.

В том же году в парах она вышла в парный финал юниорского розыгрыш Уимблдонского турнира вместе с россиянкой Ириной Хромачевой.

В августе 2011 года в Турции Элина выиграла первый в карьере титул на турнирах цикла ITF.

В октябре она побеждает на турнире ITF, который проходил в Нигерии, с призовым фондом 25 тыс. долларов.

В марте 2012 года украинская теннисистка победила на 25-тысячнике в Тунисе. В апреле того же года она сыграла первые матчи за Сборную Украины в отборочном раунде Кубка Федерации.

Первый серьезный успех

Элина Свитолина в повседневной жини

Хорошего для себя результата Элина добилась на Открытом чемпионате Франции в 2015 году. По ходу турнира она смогла переиграть теннисисток: Янину Викмайер, Юлию Путинцеву, Аннику Бек и Ализе Корне. В итоге Свитолина впервые вышла в четвертьфинал Большого шлема, где путь дальше ей преградила сербка Ана Иванович. Этот результат позволил украинской спортсменке войти в топ-20.

О рекорде в украинском теннисе

В январе 2017 года, благодаря победе в 1/4 финала турнира в Брисбене над первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер и выходу в полуфинал, Элина поднялась на 13-ю строчку в рейтинге WTA.

После выступлений в Австралии Свитолина смогла завоевать свой пятый одиночный титул WTA. Произошло это на турнире в Тайбэе, где в решающей встрече Элина победила Пэн Шуай.

В феврале 2017 года Свитолина выиграла первый в карьере турнир категории WTA Premier 5. Первая ракетка Украины одержала победу, обыграв датчанку Каролин Возняцки. Триумф в Дубае принес Свитолиной 900 рейтинговых очков и десятое место в обновленной версии мирового рейтинга WTA, что является рекордом в истории женского тенниса Украины.

Завтрак чемпиона

Элина Свитолина

В составе завтрака Элины есть обязательно яичница, так как белок очень важен для мышц, а также гречневая или овсяная каша, фруктовый салат, творог или йогурт.

О деньгах

Элина считает, что деньги не главное в спорте, важнее – результаты, а деньги будут сами приходить.

О личной жизни

Элина Свитолина и Рис Топли

О романе украинской теннисистки и стало известно совсем недавно. Парень Свитолиной – британец Рис Топли, 22-летний крикетист. Недавно он сопровождал Элину на матчах Кубка Федерации.

О женских слабостях

Теннисистка очень любит украшения Cartier. Она обожает браслеты и рассказывала, что имеет целую коллекцию украшений – покупает себе новый в случае выигрыша.

О патриотизме

Элину пытались переманить играть за другую страну, но он осталась в Украине. Теннисистка очень переживает за родную страну, несмотря на то, что большую часть времени проводит заграницей.