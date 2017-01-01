Элль Фаннинг повторила свадебный образ Анджелины Джоли на открытии Каннского кинофестиваля
- Сьогодні, 11:27
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Вчера во Франции стартовал юбилейный, 70-й по счету, Каннский кинофестиваль, среди гостей которого была замечена Элль Фаннинг.
На красной дорожке Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт актриса появилась в платье-бюстье с пышным подолом и длинным шлейфом, которое в сети уже успели сравнить с образом Анджелины Джоли во время ее свадьбы с Брэдом Питтом.
Джерело: Hello!