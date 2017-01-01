Элль Фаннинг повторила свадебный образ Анджелины Джоли на открытии Каннского кинофестиваля

Вчера во Франции стартовал юбилейный, 70-й по счету, Каннский кинофестиваль, среди гостей которого была замечена Элль Фаннинг.

На красной дорожке Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт актриса появилась в платье-бюстье с пышным подолом и длинным шлейфом, которое в сети уже успели сравнить с образом Анджелины Джоли во время ее свадьбы с Брэдом Питтом.

Дело в том, что платье Элль от Vivienne Westwood Couture напоминало платье Анджелины от Atelier Versace не только по фасону, но и по цвету и принту. "Фишкой" обоих нарядов стал расписной подол: и если подол Фаннинг украшали абстрактные узоры в виде цветов, часов и других элементов, то у принтов Джоли был особый смысл. Как платье, так и фату Анджелины покрывали рисунки ее детей - Шайло, Мэддокса, Пакса, Захары, Вивьен и Нокса, перенесенные на ткань дизайнером Луиджи Масси.