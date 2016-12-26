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    Элтон Джон попал в реанимацию из-за опасной инфекции

    • Сьогодні, 17:12
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    Элтон Джон, которому месяц назад исполнилось 70 лет, оказался в реанимации из-за редкой бактериальной инфекции и на протяжении двух дней находился в палате интенсивной терапии. По словам представителя британского музыканта Френ Кертис, он заразился по пути в Великобританию из Чили, где был в рамках своего южноамериканского тура.

    Тип инфекции врачи не определили, но сообщили, что она редкая и потенциально смертельная. Элтону Джону удалось побороть болезнь: 22 апреля он был выписан из клиники и сейчас "отдыхает у себя дома под присмотром врачей".

    Элтон Джон попал в реанимацию из-за опасной инфекции

    «Я чрезвычайно благодарен бригаде опытных врачей, которые так хорошо обо мне позаботились»,- говорится в заявлении от лица Джона, который отменил все оставшиеся концерты в апреле и мае и принес извинения поклонникам, которые ждали его выступлений в штатах Невада и Калифорния. Вернуться на сцену артист планирует 3 июня, чтобы выступить в британском Туикенеме.

    Джерело: Hello!

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