Элтон Джон: Я потерял любимого друга, добрейшей и величайшей души человека и великолепного артиста

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Звезды скорбят по Джорджу Майклу

Это утро нельзя назвать добрым: стало известно о кончине легенды 90-х Джорджа Майкла. По злой иронии судьбы исполнитель популярного хита Last Christmas («Последнее Рождество») скончался именно в этот светлый праздник предположительно от сердечной недостаточности.

Смерть Джорджа Майкла стала настоящим ударом не только для близких и поклонников, но и для звезд, на песнях которого выросли многие из них или провели беззаботную юность. Мадонна, Элтон Джон, Линдси Лохан, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер и многие другие уже выразили свои соболезнования и поделились своими чувствами в соцсетях.

«Я глубоко шокирован произошедшим. Я потерял любимого друга, добрейшей и величайшей души человека и великолепного артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми поклонниками», — написал под совместным фото Элтон Джон.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Фото опубликовано Elton John (@eltonjohn) Дек 25 2016 в 3:24 PST

Наоми Кэмпбелл, которая снялась в клипе Майкла Freedom, также не могла оставить его смерть без внимания: «Огромная потеря. Покойся с миром. Человек с золотым ангельским голосом», — написала модель.

Too much loss May you R .I.P GeorgeMichael the man with the Golden Angelic voice . #freedom90 was an honor Фото опубликовано Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) Дек 25 2016 в 8:01 PST





«Прощай, мой друг. Еще один великий артист покинул нас. 2016 может закончиться прямо сейчас?», — не выдержала Мадонна.

Farewell My Friend! Another Great Artist leaves us. Can 2016 Fuck Off NOW? Видео опубликовано Madonna (@madonna) Дек 25 2016 в 5:09 PST

«Еще один великий. Легенда и икона. Он ушел так рано», — призналась Пэрис Хилтон.





Джерело: graziamagazine.ru