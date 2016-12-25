Элтон Джон: Я потерял любимого друга, добрейшей и величайшей души человека и великолепного артиста
- 26 Грудня, 18:42
-
Розсилка
Звезды скорбят по Джорджу Майклу
Это утро нельзя назвать добрым: стало известно о кончине легенды 90-х Джорджа Майкла. По злой иронии судьбы исполнитель популярного хита Last Christmas («Последнее Рождество») скончался именно в этот светлый праздник предположительно от сердечной недостаточности.
Смерть Джорджа Майкла стала настоящим ударом не только для близких и поклонников, но и для звезд, на песнях которого выросли многие из них или провели беззаботную юность. Мадонна, Элтон Джон, Линдси Лохан, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер и многие другие уже выразили свои соболезнования и поделились своими чувствами в соцсетях.
«Я глубоко шокирован произошедшим. Я потерял любимого друга, добрейшей и величайшей души человека и великолепного артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми поклонниками», — написал под совместным фото Элтон Джон.
Наоми Кэмпбелл, которая снялась в клипе Майкла Freedom, также не могла оставить его смерть без внимания: «Огромная потеря. Покойся с миром. Человек с золотым ангельским голосом», — написала модель.
«Прощай, мой друг. Еще один великий артист покинул нас. 2016 может закончиться прямо сейчас?», — не выдержала Мадонна.
«Еще один великий. Легенда и икона. Он ушел так рано», — призналась Пэрис Хилтон.
Джерело: graziamagazine.ru