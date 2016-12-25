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    Элтон Джон: Я потерял любимого друга, добрейшей и величайшей души человека и великолепного артиста

    • 26 Грудня, 18:42
    • Розсилка

    Звезды скорбят по Джорджу Майклу

    Это утро нельзя назвать добрым: стало известно о кончине легенды 90-х Джорджа Майкла. По злой иронии судьбы исполнитель популярного хита Last Christmas («Последнее Рождество») скончался именно в этот светлый праздник предположительно от сердечной недостаточности.

    Смерть Джорджа Майкла стала настоящим ударом не только для близких и поклонников, но и для звезд, на песнях которого выросли многие из них или провели беззаботную юность. Мадонна, Элтон Джон, Линдси Лохан, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер и многие другие уже выразили свои соболезнования и поделились своими чувствами в соцсетях.

    «Я глубоко шокирован произошедшим. Я потерял любимого друга, добрейшей и величайшей души человека и великолепного артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми поклонниками», — написал под совместным фото Элтон Джон.

    Наоми Кэмпбелл, которая снялась в клипе Майкла Freedom, также не могла оставить его смерть без внимания: «Огромная потеря. Покойся с миром. Человек с золотым ангельским голосом», — написала модель.

    Too much loss May you R .I.P GeorgeMichael the man with the Golden Angelic voice . #freedom90 was an honor

    Фото опубликовано Naomi Campbell (@iamnaomicampbell)


    «Прощай, мой друг. Еще один великий артист покинул нас. 2016 может закончиться прямо сейчас?», — не выдержала Мадонна.

    Farewell My Friend! Another Great Artist leaves us. Can 2016 Fuck Off NOW?

    Видео опубликовано Madonna (@madonna)

     «Еще один великий. Легенда и икона. Он ушел так рано», — призналась Пэрис Хилтон.

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    Майли Сайрус
    Линдси Лохан
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    Элтон Джон: Я потерял любимого друга, добрейшей и величайшей души человека и великолепного артиста


    Джерело: graziamagazine.ru

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