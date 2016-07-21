Эмбер Херд экстренно госпитализирована в США
- Сьогодні, 11:09
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Розсилка
Актриса Эмбер Херд в минувшие выходные присутствовала на церемонии вручения премии Gala after party — 2017. Однако, во время мероприятия 30-летней Эмбер внезапно стало плохо.
Ведущий позвал актрису на сцену для вручения ей награды, но в этот момент бывшая супруга Джонни Деппа почувствовала себя нехорошо. На сцену вместо нее поднялась близкая подруга Кара Делевинь. К слову, ее внешний вид на церемонии заставил поклонников поволноваться: модель казалась изможденно худой.
Эмбер пришлось срочно госпитализировать. TMZ сообщает, что у актрисы было диагностировано серьезное заболевание, природа которого пока не уточняется. Представитель звезды уже успел сообщить общественности, что сейчас Эмбер уже находится дома и чувствует себя хорошо.
Джерело: graziamagazine.ru